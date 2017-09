Barzani: Bagdad hat uns nicht akzeptiert

Kurden-Präsident verteidigt Festhalten an Unabhängigkeitsreferendum

Erbil – Am Tag vor dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum der Kurden um Nordirak hat der Präsident der Minderheit, Massoud Barzani, sein Festhalten an der Abstimmung verteidigt. "Wir haben unser Bestes getan, um eine Lösung mit Bagdad und der internationalen Gemeinschaft zu finden.

Bagdad hat uns nicht akzeptiert und uns damit dazu gezwungen, diesen Schritt zu machen", sagte Barzani am Sonntag nahe Erbil. Es sei kein Verbrechen, die Menschen in Kurdistan am Montag nach ihrem Wunsch für die Zukunft zu befragen.

"Exzellente" zusammenarbeit

Barzani sagte dabei zu, dass die "exzellente" Zusammenarbeit der kurdischen Peschmerga-Streitkräfte mit der irakischen Armee weitergehen werde. Die Vereinten Nationen und die USA hatten sich zuletzt skeptisch bis ablehnend zu dem Referendum geäußert, weil sie den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Irak gefährdet sehen.

In Richtung der Nachbarländer Türkei und Iran, die die Kurden zur Verschiebung aufgefordert hatten, sagte Barzani: "Unsere Botschaft an die unsere Nachbarn ist, dass wir uns auf eine ausgezeichnete Beziehung zu ihnen freuen." Die Kurden seien noch nie ein Instabilitätsfaktor gewesen und würden sich an die internationalen Grenzen halten. (APA, 24.9.2017)