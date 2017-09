Prominenter Oppositioneller in Simbabwe erneut festgenommen

Mawarire rief zu Demos gegen die autoritäre Regierung auf

Harare – Der prominente Oppositionsaktivist Evan Mawarire ist in Simbabwe erneut von der Polizei festgenommen worden. Ob er wieder auf freien Fuß gelassen oder am Montag vor Gericht gebracht werde, sei noch unklar, sagte sein Anwalt Harrison Nkomo am Sonntag. Mawarire sei festgenommen worden, weil er zu Protesten gegen die Regierung von Langzeitpräsident Robert Mugabe aufgerufen habe, erklärte er.

Die Polizei bestätigte die Festnahme, gab aber keine weiteren Details bekannt. Am Samstag hatte Mawarire in einer live auf Facebook gezeigten Rede zu Demonstrationen gegen die Treibstoffknappheit und die steigenden Preise in dem Land im südlichen Afrika aufgerufen.

Mawarire wurde bereits mehrmals festgenommen, zuletzt im Februar nach rund sechs Monaten im Exil in den USA. Der eloquente Pastor wurde im vergangenen Jahr mit Hilfe sozialer Medien innerhalb weniger Wochen zu einem führenden Oppositionsaktivisten. Seine Videobotschaften führten zu Massenprotesten gegen die verfehlte Wirtschaftspolitik der autoritären Regierung des 93-jährigen Mugabe. (APA, 24.9.2017)