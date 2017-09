Historischer Sagan holt dritten WM-Titel in Serie

Slowake sprintet in Bergen vor Lokalmatador Kristoff zum WM-Hattrick

Bergen – Der Slowake Peter Sagan hat als erster Radprofi den WM-Hattrick im Straßenrennen geschafft. Der Fahrer des Bora-Teams setzte sich am Sonntag bei den Titelkämpfen in Bergen nach 267,5 Kilometern im Sprint vor dem Lokalmatador Alexander Kristoff und dem Australier Michael Matthews durch. Zuvor hatte der 27-Jährige in Richmond und Doha triumphiert. (APA, 24.9.2017)

Ergebnisse des WM-Straßenrennens der Herren (267,5 km)

1. Peter Sagan (SVK) 6:28:11 – 2. Alexander Kristoff (NOR) – 3. Michael Matthews (AUS) – 4. Matteo Trentin (ITA) – 5. Ben Swift (GBR) – 6. Greg van Avermaet (BEL) – 7. Michael Albasini (SUI) – 8. Fernando Gaviria (COL) – 9. Alexej Luzenko (KAZ) – 10. Julian Alaphilippe (FRA). Weiter: 22. Lukas Pöstlberger (AUT), alle gleiche Zeit – 69. Stefan Denifl (AUT) +2:32 Min. – 113. Marco Haller (AUT) 9:24.