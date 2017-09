Strolz: "Irgendwo stimmt was mit Kurz nicht"

Neos-Chef bestätigt gescheiterte Allianz-Gespräche mit Kurz

Wien – Neos-Chef Matthias Strolz hat am Sonntag bestätigt, dass es im Vorjahr mit dem nunmehrigen ÖVP-Obmann Sebastian Kurz Gespräche für eine gemeinsame Wahlplattform nach dem Vorbild Emmanuel Macrons in Frankreich gegeben hat. Letztlich sei Kurz dazu nicht bereit gewesen, sagte Strolz in der ORF-"Pressestunde" – auch wegen des dann anstehenden Verzichts auf fast 60 Millionen Euro Parteienförderung.

"Die Leute sagen mir auch, Sebastian Kurz hat viele Talente, aber irgendwo stimmt was mit ihm nicht", kritisierte Strolz den Kanzlerkandidaten der ÖVP. Kurz "hält nicht", etwa bei "Ehe für alle" oder der Abschaffung der Kammer-Zwangsmitgliedschaft. Er sei "sicherlich ein Kommunikations- und Inszenierungstalent", so Strolz über seinen früheren Parteifreund, aber auch "schmerzbefreit, sich nach dem Wind zu drehen".

Wachstumsprognose für Neos

Die ÖVP, aber auch die SPÖ charakterisierte er als "zwei marode Parteikörper", auf die "sehr attraktive Köpfe draufgesteckt" worden seien. Für seine eigene Partei prognostizierte Strolz Wachstum, wenn auch nur Schritt für Schritt. Die Neos seien für die Opposition ebenso bereit wie fürs Mitregieren. "Wir werden beide Rollen mit Entschlossenheit erfüllen."

In der "Pressestunde" spulte Strolz im weiteren sein Programm ab, von der Pensionsautomatik nach Vorbild Schwedens, dem Bekenntnis zur EU bis zur Halbierung der Parteienförderung. Er wolle einen athletischen Staat, aber mit den richtigen Muskeln, betonte er.

Dass er bei der Finanzierung seiner Partei mit Mäzen Hans Peter Haselsteiner im Hintergrund leicht reden habe, wies er zurück. Man habe mit Abstand das kleinste Budget von allen, im steirischen Wahlkampf habe selbst die KPÖ über mehr Geld verfügt. "Die anderen haben echte Schuach an, wir spielen Champions League in Sandalen", so Strolz. (APA, 24.9.2017)