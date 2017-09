Zwei KAC-Spieler in Klagenfurt von fünf Männern überfallen

Eishockeyspieler wehrten sich heftig und erlitten Gesichtsverletzungen – Brieftasche als Beute – Täter flüchtig

Klagenfurt – Zwei Spieler des Klagenfurter Eishockeyklubs KAC, 19 und 20 Jahre alt, sind in der Nacht auf Sonntag gegen 4.30 Uhr in der Innenstadt von fünf jungen Männern überfallen worden. Laut Polizei schnappte einer aus der Gruppe dem 19-Jährigen das Handy aus der Hand. Als dieser es zurück an sich riss, gingen die fünf Männer auf die beiden Eishockey-Spieler los und schlugen auf sie ein.

Die beiden Sportler wehrten sich so heftig, dass das kriminelle Quintett die Flucht ergriff. Erst danach bemerkte der 20-Jährige, dass seine Brieftasche nicht mehr in seiner Hosentasche war. Eine Fahndung der Polizei nach den Tätern blieb zunächst erfolglos. Die beiden Eishockey-Spieler ließen sich mit ihren Gesichtsverletzungen im Klinikum Klagenfurt behandeln. Die Sportler beschreiben die Täter als etwa 17 bis 20 Jahre alt. (APA, 24.9.2017)