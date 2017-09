Nadal und Federer beim ersten gemeinsamen Doppel erfolgreich

foto: apa/ap/josek

Jeden Tag finden drei Einzel und ein Doppel statt, es geht über zwei Gewinnsätze. Am Freitag gab es pro Sieg einen Punkt, am Samstag gab es zwei, am Sonntag gibt es drei Punkte. Für den Gewinn des Laver Cups sind mindestens 13 Punkte nötig.