Elf des Wieners noch immer ungeschlagen

Athen – Der Wiener Trainer Damir Canadi hat am Samstag mit Atromitos Athen seinen ersten Sieg in der griechischen Fußball-Liga gefeiert. Der nach fünf Runden noch ungeschlagene Tabellenfünfte gewann das Heimspiel gegen Lamia klar 3:0. Der 47-Jährige war zu Saisonbeginn nach Griechenland gewechselt. Zuletzt hatte ein Überfall in der Wohnung Canadis für Aufsehen gesorgt. (APA; 23.9.2017)