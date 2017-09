Wiener Polizei veröffentlicht 24 Stunden lang sämtliche Einsätze auf Twitter

Soll Einblick in die Arbeit der Behörde bieten

Die Wiener Polizei twittert am heutigen Samstag sämtliche Einsätze. Von 7 Uhr am Samstag bis 7 Uhr am Sonntag soll somit ein Einblick in die Arbeit der Polizei gegeben werden. Mehrere Teams sind hierfür im Einsatz – um nicht Schaulustige anzuziehen, wird nicht der genaue Tatort, sondern lediglich der Bezirk bekanntgegeben.

In Kürze geht #24h133 los. Kaffee ist aufgesetzt, wir sind bereit. pic.twitter.com/uypeO93hu5 — POLIZEI WIEN (@LPDWien) September 23, 2017 Heute kann man 24 Stunden lang die Arbeit der Wiener Polizei mitverfolgen.

Vorbild für die Aktion ist wohl die Berliner Polizei, die bereits mehrmals 24 Stunden lang sämtliche Einsätze auf dem Micro-Blogging-Dienst veröffentlichten. Der Hashtag für den Twitter-Marathon der Wiener Polizei lautet #24h133, getwittert wird unter dem Account @LPDWien. (dk, 23.09.2017)