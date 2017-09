Nato richtet in Afghanistan Zentrum für Verwundete ein

Für 54 Millionen Dollar soll eine Reha-Abteilung für 100 Patienten in Kabul eingerichtet werden

Kabul – Die Nato will in Afghanistan ein Rehabilitationszentrum für verwundete Soldaten und Zivilisten bauen. Für 54 Millionen Dollar (45 Millionen Euro) soll eine Reha-Abteilung für 100 Patienten im Militärkrankenhaus Sardar Mohammed Daoud Khan in der Hauptstadt Kabul eingerichtet werden. Das teilte das Verteidigungsbündnis am Samstag mit.

Zudem werden Wohnräume für 20 Studentinnen der Afghanischen Medizinakademie entstehen. Die Einrichtung sei ein Beispiel für Investitionen und Engagement der Nato-Länder und Partner, um der afghanischen Regierung zu helfen, notwendige Versorgung bieten zu können, sagte Cornelius Zimmermann, der höchste zivile Vertreter der Nato in Afghanistan. Das Militärhospital Sardar Mohammed Daoud Khan gilt als eines der besten für afghanische Soldaten und Polizisten sowie ihre Angehörigen.

Rund 2.500 Sicherheitskräfte getötet

Afghanische Sicherheitskräfte sind immer wieder Angriffsziele allen voran der radikalislamischen Taliban. In den ersten vier Monaten des Jahres wurden 2.531 Sicherheitskräfte bei Anschlägen oder Gefechten getötet und weitere 4.238 verwundet. Das geht aus dem jüngsten Quartalsbericht des Sonderinspekteurs des US-Senats für den Wiederaufbau in Afghanistan hervor. (APA, 23.9.2017)