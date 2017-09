Foto-Experten: iPhone 8 hat die bisher beste Smartphone-Kamera

Konkurrenz von Google und HTC überholt – bessere HDR-Performance als Hauptgrund

Im Wettstreit um die beste Smartphone-Kamera hatte Apple lange Zeit die Nase vorne. Bis die Android-Konkurrenz von HTC, Google und Samsung aufschließen beziehungsweise sogar überholen konnten. Nun hat DxOMark die Kamera des iPhone 8 (Plus) getestet und die Karten wurden neu gemischt. Laut dem Portal soll das Apple-Smartphone die aktuell beste Kamera aufweisen.

Android: Google Pixel und HTC U11 haben beste Kamera

Im Punkte-Ranking von DxOMark konnte das iPhone 8 92 Punkte und das iPhone 8 Plus 94 Punkte erzielen. Googles Pixel und das HTC U11 teilen sich momentan mit 90 Punkten den Android-Kamera-Thron. Das iPhone 7 und iPhone 7 Plus konnten nur 85 beziehungsweise 88 Punkte erreichen.

Bessere HDR-Performance und überarbeitetes Teleobjektiv als Hauptgrund

Die Experten von DxOMark erklären den Punktesprung mit einer deutlichen Verbesserung der HDR-Performance und dem überarbeiteten Teleobjektiv beim iPhone 8 Plus. Bisher konnte kein Smartphone in Puncto HDR an Googles Pixel herankommen. Zuletzt konnte Apple übrigens im Jahr 2014 sämtliche Android-Konkurrenz auf DxOMark hinter sich lassen.

Google Pixel 2 in Bälde

Am 4. Oktober soll das Google Pixel 2 vorgestellt werden. Bisherige Berichte besagen, dass das Smartphone kein Dual-System aufweisen wird. Trotzdem wird sich weisen, ob Apple dann weiterhin am Smartphone-Kamera-Thron bleibt, oder Google wieder den ersten Platz einnimmt. (red, 23.09.2017)