Neuseeland wählt ein neues Parlament

Knappes Ergebnis zwischen bisher regierenden Konservativen und Labour erwartet

Wellington – In Neuseeland hat am Samstag die Parlamentswahl begonnen. Nach den letzten Meinungsumfragen ist mit einem knappen Ergebnis zwischen den Konservativen, die seit 2008 an der Regierung sind, und der Labour-Opposition zu rechnen.

Zu Beginn des Wahlkampfs lag die National Party unter Premierminister Bill English noch klar vorne. Dann gelang es Labour jedoch, mit der neuen Spitzenkandidatin Jacinda Ardern kräftig aufzuholen.

Für die Mehrheit im Parlament des Pazifikstaats mit 4,7 Millionen Einwohnern sind 61 von 120 Sitzen erforderlich. Erwartet wird, dass keine der beiden großen Parteien eine Alleinregierung stellen kann, so dass eine Koalition erforderlich wird. Entscheidend wird möglicherweise das Abschneiden der populistischen Anti-Einwanderer-Partei New Zealand First (Neuseeland zuerst).

Wichtige Themen des Wahlkampfs waren die Einwanderungspolitik sowie die steigenden Mieten und Immobilienpreise. Das Ergebnis wird noch für Samstagabend (Ortszeit) erwartet. (APA, 23.9.2017)