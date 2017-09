KAC schiebt sich mit Sieg gegen Südtirol nach oben

Klagenfurter schlagen neues Schlusslicht 2:1 – Graz 99ers unterliegen bei Zagreb 2:5

Klagenfurt/Zagreb – Einen Sieg und eine Niederlage hat es am Freitagabend in der fünften Runde der Erste Bank Eishockeyliga für die österreichischen Vereine gegeben. Der KAC machte mit einem 2:1-Heimsieg gegen den HCB Südtirol in der Tabelle einen großen Sprung nach vorne und findet sich vorerst an der dritten Stelle wieder. Die Graz 99ers unterlagen in Zagreb 2:5.

Mit einem Derbysieg gegen Villach in der vorangegangenen Runde tankte der KAC Selbstvertrauen, das die Hausherren gegen Südtirol von Beginn weg ausspielten. Die Klagenfurter gingen vor 3.200 Zuschauern in der 12. Spielminute in einer Überzahlsituation durch Manuel Ganahl in Führung.

Kurz nach dem ersten Seitenwechsel spielte der Rekordmeister einen Zwei-Tore-Vorsprung heraus. Verteidiger Mitja Robar netzte in der 24. Minute nach einem Assist von Martin Schumnig. Im Schlussdrittel gelang den Gästen aus Italien in Person von Dominic Monardo der Anschlusstreffer (46.). Der KAC bestätigte mit dem dritten Saisonsieg den Aufwärtstrend, nachdem man schwach gestartet war. Einzig die Effizienz vor dem Tor bietet noch deutlich Luft nach oben, wenngleich Marcel Melichercik im Tor der Gäste eine starke Leistung ablieferte.

Enge Kiste in Zagreb

Die Begegnung zwischen Zagreb und Graz gestaltete sich zunächst weitgehend als Duell auf Augenhöhe. Den Hausherren gelang dank des 1:0-Führungstreffers von Marko Poyhonen in der ersten Spielminute ein Blitzstart. In einem relativ hart umkämpften Anfangsdrittel erzielte Brock Nixon in der 16. Minuten den Ausgleich für die Steirer.

Im Mittelabschnitt waren es abermals die Kroaten, die nach einem Tor von Tyler Morley in Führung gingen (25.). Etwas mehr als eine Minute vor der Pause hielt Nixon mit seinem zweiten Treffer im Spiel die Grazer Erfolgshoffnungen am Leben (39.). Tomas Netik fixierte in der 45. Minute das 3:2 und leitete damit den Siegeszug der Gastgeber ein. Saso Rajsar sorgte mit Treffern in der Schlussphase (53. und 57.) für letztlich klare Verhältnisse. Für Zagreb war es der erste volle Erfolg in der aktuellen Saison. In der Tabelle gab der Liga-Rückkehrer die Rote Laterne vorerst an Südtirol ab. Die Grazer liegen an der siebenten Stelle.

Die fünfte Runde wird am Samstag mit den Matches Znojmo gegen Dornbirn sowie Innsbruck gegen Fehervar abgeschlossen. (APA, 22.9. 2017)

Ergebnisse vom Freitag:

KAC – HCB Südtirol 2:1 (1:0,1:0,0:1). Klagenfurt, 3.166.

Tore: Ganahl (12./PP), Robar (24.) bzw. Monardo (46.).

Strafminuten: 10 bzw. 14.

Medvescak Zagreb – Graz 99ers 5:2 (1:1,1:1,3:0). Zagreb, 4.567.

Tore: Poyhonen (1.), Morley (25.), Netik (45.), Rajsar (53., 57.) bzw. Nixon (16., 39.). Strafminuten: 8 bzw. 10.