Karl Markovics und Gerti Drassl gewinnen Deutschen Schauspielerpreis

Ehrenpreis für Hanna Schygulla – Öffentlich-rechtliche Sender als Institution geehrt

Berlin – Jutta Hoffmann (76) und Karl Markovics (54) sind am Freitagabend in Berlin mit dem Deutschen Schauspielerpreis 2017 ausgezeichnet worden. Die Deutsche Hoffmann wurde für die Hauptrolle in der BR-Produktion "Ein Teil von uns" gewürdigt, Markovics für sein Spiel im BR-"Polizeiruf" "Und vergib uns unsere Schuld". Als Komödiantin mit dem Schauspielerpreis geehrt wurde "Vorstadtweib" Gerti Drassl (39).

Den Ehrenpreis für das Lebenswerk bekam Hanna Schygulla (73). Als Institution wurden zudem die öffentlich-rechtlichen Sender mit dem Ehrenpreis Inspiration geehrt. Die Laudatio hielt der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel. Den Preis nahmen die ARD-Vorsitzende Carola Wille und der ZDF-Intendant Thomas Bellut entgegen.

Der Deutsche Schauspielerpreis wurde 2012 initiiert. Die Besonderheit der Auszeichnung ist, dass sie von Schauspielern vergeben wird. (APA, dpa, 22.9.2017)