Dezimierte Lustenauer punkten beim Leader

Zehn Vorarlberger holen in Wiener Neustadt 1:1-Remis – Innsbruck und Hartberg trennen sich 0:0

Wien – Wiener Neustadt führt nach dem ersten Saisondrittel der Ersten Liga weiter die Tabelle an. Die Niederösterreicher blieben beim 1:1-Heimremis gegen Austria Lustenau aber zum dritten Mal in Serie ohne Sieg. Während Verfolger Hartberg nach einem 0:0 in Innsbruck weiter zwei Zähler zurückliegt, könnte Aufstiegs-Aspirant SV Ried mit einem Sieg im Abendspiel beim FAC bis auf einen Zähler herankommen.

Nachdem auch Kapfenberg und Wattens (1:1) die Punkte teilten, hieß der einzige Sieger der zwölften Runde vor dem Rundenabschluss FC Liefering. Die nun viertplatzierten Salzburger bezwangen Blau-Weiß Linz zuhause locker 3:0.

Neustadt kann zehn Lustenauer nicht biegen

Für Wiener Neustadt endete auch das dritte Spiel hintereinander ohne Sieg. Aus dem Spiel heraus tat sich die Elf von Trainer Roman Mählich gegen kompakt stehende Gäste schwer. Lustenau, das sich nach dem Cup-Ausscheiden gegen Viertligist Oedt am Donnerstag von Trainer Andreas Lipa getrennt hatte, war unter "Feuerwehrmann" Daniel Ernemann anfangs sogar die aktivere Elf.

Nach dem Seitenwechsel ließ Fabian Miesenböck erst eine Großchance liegen, hämmerte dann aber einen haltbaren Freistoß zur Führung der Heimischen ins Tor. Für die Gäste antworte Ronivaldo: Der sechsfache Saisontorschütze köpfelte zum Ausgleich ein (62.). Wiener Neustadt erhöhte nach Jodel Dossous Tätlichkeit (67.) mit einem Mann mehr noch einmal den Druck. Doch Hamdi Salihi, der Führende der Torschützenliste, wurde bei seiner Topchance gerade noch am Abschluss gehindert (83.).

Ansehnliche Nullnummer auf dem Tivoli

Am Innsbrucker Tivoli sahen die Zuschauer im Duell des zuvor Vierten mit dem Zweiten ein 0:0 der besseren Sorte. Dabei präsentierten sich die Hartberger anfangs trotz Extraschicht über 120 Minuten im Cup als die wesentlich aktivere Mannschaft. Innsbruck übernahm aber bis zur Pause die Kontrolle, ließ aber gleiche einige gute Chancen aus.

Auf der Gegenseite brachte Hartbergs Dario Tadic nach Abstimmungsproblemen in der Tiroler Defensive den Ball nicht im leeren Tor unter. Der zweite Durchgang war ein Spiegelbild des ersten: Hartberg erwischte den besseren Start – und wieder kam Innsbruck auf. Ein Tor gelang der Elf von Karl Daxbacher aber trotz Chancenplus bis zuletzt nicht.

Jung, jünger, Liefering

Nichts anbrennen ließ ein blutjung auftretender FC Liefering gegen Blau-Weiß Linz. Mit der im Durchschnitt jüngsten Formation der bisherigen Saison (18,2 Jahre) kam man zum sechsten Saisonsieg. Dominik Szoboszlai (18.), Alexander Schmidt (41.) und Romano Schmid (65.) trafen. Die ohnehin ersatzgeschwächten Linzer agierten ohne ihren erfolgreichsten Torschützen Florian Templ, der erkrankt fehlte, ohne Durchschlagskraft.

KSV gleicht in Unterzahl aus

Kapfenberg blieb auch im vierten Heimspiel unter Trainer Stefan Rapp ungeschlagen. Beim 1:1 verwertete Wattens-Stürmer Milan Jurdik nicht nur früh einen schmeichelhaften Elfmeter, sondern landete auch einen Wirkungstreffer (9.). Denn die forschen Angriffsbemühungen der Steirer fanden damit lange Zeit ein Ende.

Kapfenbergs-Stürmer Lucas Rangel köpfelte zwar trotz Unterzahl – Davor Bratic hatte Gelb-Rot gesehen (55.) – noch den Ausgleich 61.). Mehr wurde es für die "Falken" aber nicht mehr, weil David Sencar mit einem Stangenfreistoß in der Nachspielzeit Pech hatte. Die Tiroler nahmen den Punkt gerne mit und beendeten immerhin ihre vier Spiel andauernde Auswärtsniederlagen-Serie.

Ergebnisse – 12. Runde:

FC Liefering – Blau-Weiß Linz 3:0 (2:0)

Tore: Szoboszlai (18.) , Schmidt (41.), Schmid (65.)

Wacker Innsbruck – TSV Hartberg 0:0

Kapfenberger SV – WSG Wattens 1:1 (0:1)

Tore: Rangel (61.) bzw. Jurdik (9./Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Bratic (55./Kapfenberg)

SC Wr. Neustadt – SC Austria Lustenau 1:1 (0:0)

Tore: Miesenböck (52.) bzw. Ronivaldo (62.).

Rote Karte: Dossou (67./Lustenau/Tätlichkeit)

FAC – SV Ried 20.30