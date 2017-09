TV- und Radiotipps für Sonntag, 24. September

Politik in Österreich und Deutschland, "Fack ju Göhte", "An Education" und "Sieben"

11.05 DISKUSSION

Pressestunde Matthias Strolz (Neos) stellt sich den Fragen von Georg Wailand (Kronen Zeitung) und Helma Poschner (ORF).

Bis 12.00, ORF 2

13.05 MAGAZIN

Panorama Über das Bild von Wien und Wienern im Rest von Österreich. Besonders beliebt sind sie nicht immer.

Bis 13.30, ORF 2

16.45 MAGAZIN

Metropolis Aarhus ist die zweitgrößte Stadt Dänemarks. Ganz nach dem Motto "Let's Rethink" soll es um Klimawandel, die Verbindung von Mensch und Natur und um soziale Ausgrenzung gehen. Ist Aarhus ein Zukunftsmodell einer Metropole? Über die Sonnen- und Schattenseiten der Kulturhauptstadt 2017.

Bis 17.30, Arte

17.10 MAGAZIN

Bundestagswahl 2017 Bettina Schausten begleitet den Wahlabend in Deutschland live. Gesprochen wird mit Journalisten, Experten, Bürgern und Politikern. Der Sieg von Kanzlerin Angela Merkels CDU scheint gewiss.

Bis 19.00, ZDF

20.05 KOMÖDIE

Fack ju Göhte (D 2013, Bora Dagtekin) Ex-Häftling Zeki Müller (Elyas M' Barek) erfährt, dass seine Beute aus einem Bankraub unter dem Neubau der Goethe-Gesamtschule liegt. Er gibt sich als Lehrer aus und muss dabei die Problemklasse 10b übernehmen. Gegenüber Chantal und Co muss er sich erst beweisen. Erfolgreiche Jugendkomödie aus Deutschland.

Bis 22.10, SRF 2

20.15 POLIT-DISKUSSION

Konfrontation der Spitzenkandidaten Die erste Elefantenrunde der Nationalratswahl. Mit dabei sind die Spitzenkandidaten aller Parlamentsparteien – Heinz-Christian Strache (FPÖ), Matthias Strolz (Neos), Christian Kern (SPÖ), Ulrike Lunacek (Die Grünen), Sebastian Kurz (ÖVP) und Peter Pilz (Liste Pilz). Das Gespräch wird von Corinna Milborn und Thomas Mohr geleitet.

Bis 23.35, Puls 4

20.15 THEMENABEND

Oktoskop: Werkschau Edith Stauber Die Animationsfilmkünstlerin Edith Stauber hat sich durch ihre Arbeit nicht nur in Österreich einen Namen gemacht. Sie spricht mit Moderator Robert Buchschwenter über ihre Zugänge, Techniken und Ansprüche.

Bis 21.35, Okto

21.45 DISKUSSION

Anne Will: Nach der Bundestagswahl Gesprochen wird über die Gewinner und Verlierer des Wahlabends, die möglichen Koalitionen und den Drittplatzierten. Ein Blick auf aktuelle Hochrechnungen und eine Analyse des Ergebnisses.

Bis 22.45, ARD



22.15 ROMANTIKDRAMA

An Education (GB 2008, Lone Scherfig) London 1961: Die 16-jährige Jenny (Carey Mulligan) wächst in einem Mittelklassehaushalt auf. Aufgrund ihrer Begabung steht der Aufnahme in der Eliteschule Oxford nichts im Wege. Da lernt Jenny den etwas älteren, wohlhabenden Lebemann David (Peter Sarsgaard) kennen, der sie in die High Society einführt. Dreifach oscarnominierte Verfilmung der Memoiren von Lynn Barber nach einem Drehbuch von Nick Hornby.

Bis 0.10, Sixx

think jam

22.20 DISKUSSION

Im Zentrum: Zwischen Aufblühen und Verblassen Spezial zu den Auswirkungen der deutschen Bundestagswahl für Europa. Zu Gast im Studio bei Moderator Hans Bürger sind: Jörg Leichtfried (Verkehrsminister, SPÖ), Elisabeth Köstinger (Generalsekretärin, ÖVP), Harald Vilimsky (EU-Abgeordneter, FPÖ), Werner Kogler (stv. Bundessprecher, Die Grünen) und Beate Meinl-Reisinger (stv. Vorsitzende, Neos).

Bis 23.05, ORF 2

22.55 TODSÜNDEN

Sieben (Se7en, USA 1995, David Fincher) Die Ermittlungen von Morgan Freeman und Brad Pitt gegen einen Serienmörder geraten zur grausigen Rätselrallye. Zum Fürchten!

Bis 1.30, Sat 1

23.25 DOKUMENTARFILM

Menschen & Mächte – Die ungleichen Geschwister Trotz selbiger Sprache wünschen sich Österreicher und Deutsche jeweils im anderen Land oft einen sprachlichen Einführungskurs. Ein analytischer, aber auch satirischer Blick auf die durchwachsene Beziehung zwischen Österreich und Deutschland.

Bis 0.15, ORF 2