Italiens Modebranche blüht wieder auf

Rekordzahlen bei Cucinelli und Furla – Nachhaltige Mode wird prämiert

Mailand – Mit einem einzigartigen "Rekordprogramm" startete zu Wochenmitte die Mailänder Modewoche. Der Präsident der italienischen Modekammer, Carlo Capasa, erwartet, dass heuer im Modesektor die Vorkrisenzahlen endgültig erreicht, wenn nicht übertroffen werden.

Insgesamt erwarten die Kammeranalysten heuer ein Umsatzplus von vier und ein Exportplus von 5,1 Prozent. Trotz des starken Dollars, der vor allem Schatten auf die Exporte in die USA wirft, legen die Ausfuhren weiterhin zu. Die stärksten Exportsteigerungen wurden nach Russland verzeichnet. Aber auch China und Frankreich erhöhten ihre Lieferungen aus Italien.

In Italien avancierte die Modeindustrie (inklusive Schuh-, Leder-, Schmuckwaren-und Stoffbranche) mit 225.000 Unternehmen und einem jährlichen Umsatz von 108 Milliarden Euro zu einem der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren. Zugpferde sind vor allem die Industriedistrikte – wie etwa die Lederwarenbranche in der Toskana oder Designmode in Mailand.

Luxusbranche

Unternehmen der Luxusbranche, wie etwa Kaschmirkönig Brunello Cucinelli oder auch die im oberen Segment angesiedelte Lederwarenfirma Furla, Börsenkandidat 2018, verzeichneten Spitzenergebnisse. Cucinelli hat im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn zweistellig, auf 243. bzw. 20 Mio. Euro gesteigert und erwartet Rekordergebnisse. Furla will innerhalb von drei Jahren den Umsatz verdoppeln. Auch beim Krisenunternehmen Stefanel atmet man auf. Die zwei Finanzinvestoren Oxy Capital und Investor Capital haben eine Mrd. schwere Finanzspritze zugesagt und garantieren damit den Fortbestand von Stefanel.

Groß im Kommen ist auch die Öko-Mode, die im Rahmen der Mailänder Modewoche im Unicredit-Pavillon gezeigt wird. Auch das Umfeld präsentiert sich in diesen Tagen im "green look". Um die Besucher von der Rolle als "ökologischen Modestadt" zu überzeugen, werden erstmals "Oscars" für nachhaltige Mode verliehen. Die Prämierung soll am Sonntag im Opernhaus La Scala erfolgen. Tenor Andrea Boccelli wird die Veranstaltung flankieren. Colin und Livia Firth, Julianne Moore und Helen Mirren werden zur Preisverleihung erwartet.

Auch die Stadt Mailand präsentiert sich in diesen Tagen im "green look". Um die Besucher von der Rolle als "ökologischen Modestadt" zu überzeugen, werden erstmals "Oscars" für nachhaltige Mode verliehen. Die Prämierung soll am Sonntag im Opernhaus La Scala erfolgen. Tenor Andrea Boccelli wird die Veranstaltung flankieren.

150 Kollektionen und 63 Modeschauen werden im Verlauf der Mailander Modewoche präsentiert, darüber hinaus werden 180 Sonderveranstaltungen geboten. (Thesy Kness-Bastaroli aus Mailand, 23.9.2017)