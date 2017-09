May in Florenz: Kritische Brexit-Phase

Britische Premierministerin will "starker Partner der Europäischen Union sein" – Rathaus mit EU-Flaggen geschmückt

Vor May-Rede:

EU/Brexit/Int. Beziehungen/Regierungspolitik/Italien/Großbritannien – "Werden auch nach EU-Austritt starker Partner der Europäischen Union sein"

Florenz/London (APA/dpa)

Die britische Premierministerin Theresa May hat zum Auftakt ihrer Grundsatzrede von einer neuen und kritischen Phase in der Beziehung zwischen Großbritannien und der EU gesprochen. Man werde aber auch nach dem EU-Austritt ein starker Partner der Europäischen Union sein.

Großbritannien strebe eine neue Partnerschaft an, sagte May am Freitag in der Klosteranlage Santa Maria Novella in Florenz. Sie hat nach britischen Regierungsangaben die italienische Stadt für ihre Rede ausgewählt, weil es das "historische Herz" Europas sei.

EU-Flaggen am Rathaus



Kurz vor der Brexit-Rede der britischen Premierministerin Theresa May in Florenz hat der Bürgermeister der Stadt EU-Flaggen am Rathaus gehisst. "Florenz, die europäische Stadt des Dialogs und Kulturhauptstadt, heißt Premierministerin Theresa May willkommen, die das historische Herz Europas für ihre wichtige Rede gewählt hat", schrieb Dario Nardella am Freitag auf Facebook.

Alle hätten nun die Gelegenheit, ein "zunehmend vereintes, vielfältiges und starkes Europa" zu schaffen. May landete am Freitag in der toskanischen Stadt. In der Klosteranlage Santa Maria Novella will sie eine Rede halten, um wieder Schwung in die zähen Brexit-Verhandlungen zu bringen. Vor dem Veranstaltungsort protestierten rund 100 Brexit-Gegner, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Auf Plakaten war unter anderem zu lesen: "Equal rights for all Europeans" (Gleiche Rechte für alle Europäer).