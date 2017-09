Apple produziert mit iPhone 8 keine Schlangen vor den Geschäften

Mehrere Gründe, etwa Vorfreude aufs iPhone X

Anders als bei vorigen Markteinführungen haben sich zum Verkaufsstart des neuen iPhones von Apple keine Menschenschlangen vor den Geschäften des Technologiekonzerns gebildet. Nachdem sich in früheren Jahren regelmäßig Hunderte Fans vor dem Hauptgeschäft in Sydney versammelten und auf die Ladenöffnung warteten, standen dort am Freitag kurz vor Verkaufsstart weniger als 30 Personen.

Im Schatten des X

Experten begründeten die fehlende Begeisterung zum 10. Geburtstag des Smartphones zum einen mit dem bereits im November anstehenden Verkaufsstart des Luxus-Geräts iPhone X und zum anderen mit den schlechten Bewertungen des iPhones 8. Viele kritisierten die Ähnlichkeit zum Vorgänger-Modell iPhone 7 und die geringe Zahl an neuen Funktionen. Dies hat zuletzt die Apple-Aktien auf Talfahrt geschickt.

Small in Japan

In China, dem mittlerweile weltgrößten Smartphone-Markt, sorgte das neue Alleskönner-Gerät wie auch in Tokio nur für wenig Begeisterung. "Ich denke, dass es hier deutlich voller wird, wenn das iPhone X rauskommt", sagte Ray Yokoyama, nachdem er in der japanischen Hauptstadt ein iPhone 8 gekauft hatte. In Deutschland kommt das iPhone X am 3. November zu Preisen ab 1.149 Euro in den Handel. Angesichts der vierstelligen Preisschilder rechnen Beobachter damit, dass die Zahl der Online-Bestellungen noch mal steigt – und viele Kunden dabei die Möglichkeit der Ratenzahlung nutzen. (APA, 22.9.2017)