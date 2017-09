Olympiasiegerin Julia Dujmovits startet Yoga-Youtube-Kanal

Burgenländerin bekommt via Sixx Austria auch eigene TV-Sendung "Yoga mit Julia"

Wien – Snowboard-Olympiasiegerin Julia Dujmovits hat einen eigenen Yoga-Kanal und bekommt eine eigene TV-Yoga-Sendung. In Zusammenarbeit mit der ProSiebenSat1Puls4-Gruppe startet die Burgenländerin zunächst ihren ersten Youtube-Kanal und erhält ab 1. Oktober auf Sixx Austria sogar ihre eigene TV-Sendung "Yoga mit Julia".

Neben Yoga gibt es auf ihrem Channel auch Impressionen aus ihrem Alltag (Reisen, Kitesurf-Experiences, Slacklining etc.) sowie Einblicke in ihre sportlichen Tätigkeiten (Trainings, Wettkämpfe etc.). Dujmovits hat auf Maui die Ausbildung zum Yogini gemacht und unterrichtet teilweise auf Hawaii.

yoga mit julia

"Yoga hat einen wichtigen Anteil an meinen sportlichen Erfolgen, auch an meinem Olympiasieg. Es ist ein Lebensbegleiter geworden und inzwischen habe ich bereits zwei Yoga-Lehrer-Ausbildungen in Österreich und auf Hawaii abgeschlossen. Jetzt einen eigenen Yoga-Channel zu haben, auf dem ich meine Erfahrungen teilen und den Yoga-Spirit weitergeben kann, ist wie ein Traum für mich. Ich freue mich, wenn es jetzt losgeht."

Die Sendung wird es vorerst acht Wochen lang jeweils um 10 und 18.50 Uhr geben. (APA, 22.9.2017)