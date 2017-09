Sitzungsunterbrechung nach Zwischenruf im Landtag

FPÖ empört – ÖVP-Mandatar entschuldigte sich für Wortwahl





St. Pölten – Ein Zwischenruf eines ÖVP-Mandatars hat am Donnerstag zu einer Unterbrechung der Sitzung des niederösterreichischen Landtags geführt. Die FPÖ war über die Wortmeldung empört. Der Abgeordnete der Volkspartei nahm selbige in der Folge zurück und entschuldigte sich für seine Wortwahl.

Gottfried Waldhäusl, Klubobmann der Freiheitlichen, sprach in einer Aussendung von einem "unglaublichen Eklat". FPÖ-Landtagsabgeordneter Udo Landbauer habe während der Aktuellen Stunde "Weg mit den VP-Asyl-Samthandschuhen – unsere Landsleute sind die wahren Opfer" am Rednerpult seinen Sorgen hinsichtlich der steigenden Anzahl von sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen in unserem Land Luft gemacht. ÖVP-Landtagsabgeordneter Anton Erber (ÖVP) habe sich dazu mit "Es wird dich schon keiner vergewaltigen" geäußert.

Dritter Landtagspräsident Franz Gartner (SPÖ) erteilte dem daraufhin empörten Waldhäusl einen Ordnungsruf und unterbrach die Sitzung zur Verifizierung des Zwischenrufes. Für Erber gab es danach ebenfalls einen Ordnungsruf. "Ich wollte Ängste nehmen, möchte mich aber für meine Wortwahl entschuldigen", reagierte der ÖVP-Mandatar. (APA, 22.9.2017)