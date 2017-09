Sorge vor Vulkanausbruch auf Bali

11.000 Menschen verließen Häuser

Jakarta – Auf der indonesischen Urlaubsinsel Bali haben mehr als 11.000 Menschen aus Sorge vor einem Vulkanausbruch ihre Häuser verlassen. Das teilte die örtliche Katastrophenschutzbehörde am Freitag mit. Der über 3.000 Meter hohe Mount Agung zeigt seit vergangener Woche erhöhte Aktivität, seit Dienstag gilt für ihn die zweithöchste Warnstufe.

Der Vulkan ist bei Einwohnern und ausländischen Wanderern beliebt. Zuletzt war er in den Jahren 1963 und 1964 ausgebrochen, damals starben etwa 1.500 Menschen. Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring. In dem Gebiet treffen verschiedene Platten der Erdkruste aufeinander, es kommt oft zu Erdbeben und vulkanischen Eruptionen. In Indonesien gibt es etwa 130 aktive Vulkane. (APA, red, 22.9.2017)