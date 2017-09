Ehemaliger "Kleine"-Manager Valeskini wird "Krone"-Geschäftsführer

Übernimmt Agenden von Wolfgang Altermann

Wien – Gerhard Valeskini (51) wird neuer Geschäftsführer der "Kronen Zeitung", teilte der Verlag am Freitag per Aussendung mit. Der frühere Geschäftsführer der "Kleinen Zeitung" (Styria) übernimmt mit Jahresbeginn 2018 die Agenden Wolfgang Altermanns, der da nach beinahe 50 Jahren "Krone" kurz vor seinem 76. Geburtstag in Pension geht.

Valeskini war bis Frühjahr 2016 Geschäftsführer der "Kleinen Zeitung" nach 18 Jahren bei ihrem Verlag und zuletzt als Berater tätig. Valeskini war zuvor Marketingleiter der Biermarken Gösser, Puntigamer und Reininghaus (nunmehr Brau Union Österreich). Er kam als Marketingleiter zur "Kleinen", wurde Anzeigenleiter und schließlich Geschäftsführer, zuständig für Werbemarkt. Valeskini tritt im Oktober bei der "Krone" an.

Die "Krone" verlor im Frühsommer auf Drängen der deutschen "Krone"-Mitgesellschafter Funke-Gruppe den "Krone"-Manager (in der Mediaprint) Gerhard Riedler, der sich wesentlich auch um Anzeigenverkauf kümmerte und als logischer Nachfolger Altermanns galt.

Eva Dichand, Herausgeberin, Geschäftsführerin und Stifterin einer Stiftung mit 24,4 Prozent Beteiligung an "Heute", erklärte daraufhin, sie wolle Riedler zu dem Gratiszeitungsunternehmen holen.

"Krone"-Herausgeber Christoph Dichand freut sich in der Aussendung über den "erfahrenen Marken- und Medienmanager". Dichand: "Wir verstärken mit ihm unsere Anstrengungen, den Vorsprung der ,Krone‘ als führende Medienmarke in Österreich auszubauen. In volatilen Zeiten erwarten sich die Österreicherinnen und Österreicher mehr denn je eine klare Haltung und relevante, unabhängige Informationen – und das über alle möglichen Kontaktpunkte hinweg." (red, 22.9.2017)