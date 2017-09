Tödlicher Anschlag auf Soldaten in Thailand

Bombe in Abwasserrohr unter einer Straße detoniert

Bangkok – Bei einem Bombenanschlag sind in Thailand vier Soldaten getötet und sechs weitere verletzt worden. Die Bombe sei in einem Abwasserrohr unter einer Straße in der Südprovinz Pattani versteckt gewesen, berichtete der Sender Thai PBS am Freitag unter Berufung auf die Streitkräfte. Sie sei detoniert, als ein Militärfahrzeug die Stelle passierte.

In Pattani etwa 1000 Kilometer südlich der Hauptstadt Bangkok sind muslimische Rebellen aktiv. Die meisten Thailänder sind Buddhisten. Der Krieg mit muslimischen Rebellen im Süden hat seit 2004 mehr als 6500 Menschen das Leben gekostet. (APA, 22.9.2017)