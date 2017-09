Wahlkampf im TV: Gibt es einen Duell-Überdruss?

Die erste Woche des intensiven TV-Wahlkampfs liegt hinter uns. Einige STANDARD-Poster wünschen sich einen sachlicheren politischen Diskurs

Diese Woche gab es insgesamt 195.000 Postings auf derStandard.at, viele davon zu den gefühlt 3.473 TV-Duellen, in denen Kandidaten für die Nationalratswahl 2017 gegeneinander angetreten sind. Im STANDARD gab es zahlreiche Gelegenheiten für den Austausch während der Sendungen in Livetickern oder Foren+ sowie nachfolgend mit Postings zu Analysen und Kommentaren.

Am Montag traten Christian Kern, Ulrike Lunacek und Matthias Strolz zu zwei Duellen in Puls 4 an. Franz Klug, Gründungsmitglied der Grünen, meinte im Forum+ dazu:

Poster Mr. Who schlägt vor, lieber von Streitgesprächen zu sprechen:

Am Dienstag trafen sich Norbert Hofer und Ulrike Lunacek im ersten ORF-Duell. Am Folgetag stellt Moderator Christian Eidherr die Frage, warum auch im Forum mehr über die Personen als über die Inhalte der Debatten diskutiert wird:

User Where's Waldo sieht eine Wechselwirkung mit "postdemokratischer Selbstinszenierung":

Und auch die Medien tragen dazu bei, dass Inhalte mehr in den Hintergrund treten, meint Dorenavant:

In der Nachbetrachtung der zweiten ORF-Konfrontation zwischen Christian Kern und Matthias Strolz wünscht sich Poster Schrana eine sachliche, konstruktive Kultur für den politischen Diskurs:

Sind Sie, liebe Leserinnen und Leser, der Duelle bereits überdrüssig? Welche Möglichkeiten sehen Sie für eine Besinnung auf Sachthemen in der politischen Auseinandersetzung – oder können Sie den Konfrontationen auf persönlicher Ebene etwas abgewinnen? (Christian Burger, 22.9.2017)