Stoss: "Sollte sich Lage verschärfen, werden wir Athleten nicht senden"

Laut ÖOC-Präsident gibt es keine Alternative zu Pyeongchang – Frankreich erwägt Verzicht aus Sicherheitsgründen

Paris/Innsbruck/Pyeongchang – Frankreich wird nicht an den Olympischen Winterspielen im Februar 2018 in Südkorea teilnehmen, sollte die Sicherheit seiner Teilnehmer nicht gewährleistet sein. Das stellte Sportministerin Laura Flessel klar.

Sollte sich die Nordkorea-Krise verschärfen und "unsere Sicherheit nicht garantiert werden können, wird Frankreichs Olympiateam zu Hause bleiben", sagte Flessel Radio RTL, ergänzte aber: "Soweit sind wir aber noch nicht."

Österreich will die Lage in Nordkorea noch beobachten und abwarten, bevor über eine etwaige Nichtteilnahme der österreichischen Athleten entschieden wird. "Sollte sich die Situation aber verschärfen und die Sicherheit der Sportler nicht mehr gewährleistet sein, werden wir nicht nach Südkorea fahren", sagte ÖOC-Präsident Karl Stoss am Freitag am Rande eine Pressekonferenz in Innsbruck.

"Wir gehen aber derzeit nicht davon aus, dass es so weit kommen wird", meinte Stoss. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man aber noch nicht wissen, wie sich die Sicherheitslage im Februar dann darstelle. Einen Plan B für die Olympischen Winterspiele im Februar in Südkorea gebe es jedenfalls nicht, bekräftigte der ÖOC-Präsident. Sollte die Sicherheit der Spiele nicht gewährleistet sein, würden sie einfach nicht stattfinden, fügte er hinzu. (APA; 22.9.2017)