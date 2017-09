Festival feiert Wiener Stadtschrift und die Kunst der Schildermalerei

stephan doleschal

Die Stadt Wien hatte es sich in der Nachkriegszeit zur Aufgabe gemacht, heißt es in der Begründung, Menschen bildende Kunst näherzubringen, indem an neuerrichteten Gemeindebauanlagen Sgraffiti, Reliefs, Hauszeichen oder Mosaike angebracht wurden. "Kunst am Bau" wird das genannt. Das Ensemble der Firma Wirl sei eines der wenigen kommerziellen Beispiele dieser typischen Wiener Fassadengestaltung und durch eine anstehende Thermosanierung bedroht.