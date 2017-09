Frank Zappa geht wieder auf Tournee – als Hologramm

Virtuelle Auferstehung 25 Jahre nach seinem Tod

New York – 25 Jahre nach seinem Tod geht der Musiker Frank Zappa, der so viele Alben produziert hat, dass mehrere posthum erschienen sind, wieder auf Tour: in Form eines Hologramms.

Die Vermögensverwaltung der Familie gab nun bekannt, dass die Konzerte 2018 beginnen werden. Man erhoffe sich zudem, dass einige seiner lebenden Zeitgenossen, wie etwa der Gitarrist Steve Vai, mit von der Partie sein werden. Ob auch ein Termin in Österreich geplant ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Hologrammkonzerte sind erstmals 2012 aufgekommen, als der Rapper Tupac Shakur beim Coachella-Festival in Kalifornien wieder "auferstanden" ist. Seither sind dank der neuen Technik mehrere verstorbene Musikgrößen auf die Bühne zurückgekehrt. (APA, 22.9.2017)