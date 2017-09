Batteriehersteller Varta nimmt neuen Anlauf zur Börse

Zweiter versuch innerhalb eines Jahres

München – Der Mikrobatterie-Hersteller Varta will Finanzkreisen zufolge in der nächsten Woche den zweiten Versuch innerhalb eines Jahres starten, an die Frankfurter Börse zu gehen. Das Unternehmen aus dem schwäbischen Ellwangen peile einen Erlös von rund 200 Millionen Euro an, wie zwei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag sagten. Im Spätherbst 2016 hatte Varta die Emission abgebrochen, weil sich nicht ausreichend Käufer für die Aktien fanden. Den neuen Anlauf begleitet Finanzkreisen zufolge federführend die Investmentbank Berenberg. Die "WirtschaftsWoche" und das österreichische Magazin "Trend" hatten als erste über die Wiederaufnahme der Pläne geschrieben.

Der Produzent von Knopfzellen für Hörgeräte und Kopfhörer strebe angesichts verbesserter Ergebniskennzahlen eine höhere Bewertung an als vor knapp einem Jahr. Damals sollte Varta auf einen Börsenwert von 400 bis 500 Millionen Euro kommen. (Reuters, 22.9.2017)