Katalonien-Derby: Messi gegen Kayode

Barcelona tritt bei Girona an – Real beim punktelosen Alaves um Wiedergutmachung

Madrid – Der Erfolgslauf des FC Barcelona steht am Samstag im "kleinen" katalanischen Derby auf dem Prüfstand. Der Tabellenführer der spanischen Fußball-Liga tritt in der rund 100 Kilometer entfernten 100.000-Einwohner-Stadt Girona an, wo ein mit fünf Punkten aus fünf Spielen passabel gestarteter Aufsteiger wartet.

Zwölf Tore in fünf Spielen

Barcelona wiederum legte gleich mit fünf Siegen los und liegt schon sieben Punkte vor Titelverteidiger Real Madrid. Erfolgsgarant war zuletzt einmal mehr Lionel Messi, der in den jüngsten fünf Pflichtspielen zwölf Tore erzielte und Trainer Ernesto Valverde ins Schwärmen brachte. "Er ist ein unglaublich intelligenter Spieler, der aus dem Nichts Gefahr erzeugt. Das ist gut für uns und schlecht für unsere Gegner."



Messis nächstes potenzielles Opfer, der FC Girona, schaffte im Sommer erstmals den Aufstieg in die höchste spanische Liga. Der Club steht zu jeweils 44,3 Prozent im Besitz von Pere Guardiola, dem Bruder von Barca-Ikone Josep Guardiola, und der arabischen Eigentümer von Manchester City, wo "Pep" als Trainer arbeitet.

Null Tore in fünf Spielen

Diese Verbindungen machten es möglich, dass Larry Kayode unmittelbar nach seinem Wechsel von der Austria zu ManCity leihweise zu Girona ging. Der Stürmer wurde in den ersten vier Runden eingewechselt und zuletzt beim 0:0 gegen Leganes ausgetauscht, auf einen Treffer oder Assist wartet der Nigerianer noch.

Wenige Stunden vor Barcelona absolviert Real das Auswärtsspiel gegen Alaves. Gegen den Cupfinalisten des Vorsaison gilt es, die Enttäuschung des Heim-0:1 gegen Betis Sevilla abzulegen. Die Chancen dafür scheinen nicht schlecht zu stehen – Alaves hat in dieser Saison jedes Liga-Match verloren und ist Vorletzter. (APA; 22.9.2017)