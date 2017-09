Paris beschließt heute Arbeitsmarktreform

Der spätere Beschluss der Verordnungen durch das Parlament gilt als Formsache, unterdessen kommt es zu Massenprotesten

Utl.: Paris – Die französische Regierung will am heutigen Freitag die Arbeitsmarktreform von Staatschef Emmanuel Macron besiegeln. Die Verordnungen zu dem Reformvorhaben sollen in einer Kabinettssitzung (10.00 Uhr) beschlossen werden und können dann rasch in Kraft treten. Die Texte müssen zwar später noch vom Parlament ratifiziert werden; es gibt aber kaum Zweifel daran, dass dies auch geschehen wird.

Im Kampf gegen die hohe Arbeitslosigkeit in Frankreich will Macron Unternehmen mehr Spielraum und Sicherheit geben. Unter anderem sollen Kündigungen erleichtert, Abfertigungen gedeckelt und Betriebsvereinbarungen gestärkt werden. Arbeitgeber begrüßen die Reform. Gewerkschaften und linke Parteien kritisieren sie dagegen als Abbau von Arbeitnehmerrechten und machen mit Demonstrationen gegen die Pläne mobil. Erst am Donnerstag fanden Massenproteste statt, für Samstag sind weitere angekündigt. (APA, 22.9.2017)