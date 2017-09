Mindestens 32 Tote durch Hurrikan Maria in der Karibik

Sturm nimmt Kurs auf Bahamas und legt an Stärke zu – Windgeschwindigkeiten bis zu 205 Stundenkilometer

San Juan – Mindestens 32 Menschen sind durch den Hurrikan "Maria" in der Karibik ums Leben gekommen. Allein auf Puerto Rico seien 15 Menschen gestorben, berichtete die Lokalzeitung "El Nuevo Dia" am Donnerstagabend (Ortszeit). Viele von ihnen seien in der komplett überfluteten Region Toa Baja ertrunken. Mehr als 4000 Menschen hätten aus dem betroffenen Gebiet gerettet werden können.

"Maria" hat eine Spur der Verwüstung in der Karibik gezogen. Neben dem US-Territorium Puerto Rico, das US-Präsident Donald Trump als "völlig zerstört" bezeichnete, traf der Wirbelsturm die Inseln Dominica und Guadeloupe besonders hart.

Derzeit befindet sich der Hurrikan wieder über dem offenen Meer und gewinnt an Kraft. Das Nationale Hurrikanzentrum der USA (NHC) stufte den vorübergehend etwas abgeschwächten Wirbelsturm am Donnerstagabend als Hurrikan der Kategorie drei auf der fünfstufigen Saffir-Simpson-Skala ein. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 205 Stundenkilometern nimmt er Kurs auf die Turks- und Caicosinseln und den Südosten der Bahamas.

Das Zentrum warnte vor starken Regenfällen und Erdrutschen. Teile der Dominikanischen Republik meldeten Überschwemmungen. Auch in Puerto Rico, wo "Maria" zuvor gewütet hatte, blieb die Lage angespannt. Das US-Territorium sei "völlig zerstört" worden, sagte US-Präsident Donald Trump. Gouverneur Ricardo Rossello sprach von einer großen Katastrophe und verhängte eine nächtliche Ausgangsperre bis Samstag.

An der Stärke des Sturms dürfte sich nach Einschätzung des NHC in den kommenden Tagen kaum etwas ändern. Das Festland der USA dürfte "Maria" demnach aber voraussichtlich nicht heimsuchen. (APA, Reuters, 22.9.2017)