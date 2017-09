Logomanie auf den Mailänder Laufstegen

foto: ap/calanni

Helmut Lang ist derzeit wieder in aller Munde – oder besser: sein Vermächtnis. Vor kurzem konnte in New York der Neuausrichtung des Labels Helmut Lang zugesehen werden. Jetzt ließ Ian Griffith, der Kreativchef bei Max Mara, mit seiner Kollektion den Spirit des Österreichers wiederauferstehen – zum Beispiel mit monochromen Hosenanzügen, über denen schräg die Taschen und Messenger Bags (versehen mit dem neuen alten Logo-Schriftzug aus den 1950ern) geschultert wurden – ganz so wie in den Nullerjahren.