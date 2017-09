2:5 gegen die LA Kings in Shanghai

Shanghai – Eishockey-Star Thomas Vanek ist bei seinem Testspieldebüt für die Vancouver Canucks kein Tor gelungen. Die Kanadier verloren am Freitag beim ersten von zwei Spielen anlässlich der China-Premiere der NHL in Shanghai gegen die LA Kings mit 2:5. Am Samstag treffen die beiden Clubs in Peking erneut aufeinander.

Vanek hatte Anfang des Monats einen Einjahresvertrag bei den Canucks unterschrieben. Die NHL-Saison beginnt am 4. Oktober. (APA, 21.9.2017)