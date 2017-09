Strolz gegen Kern: Schau mir in die Augen

Am Schluss lacht man schon wieder gemeinsam

Irgendetwas muss da vorgefallen sein zwischen Matthias Strolz und Christian Kern. Anders ist nicht zu erklären, wie sich der Neos- und der SPÖ-Chef am Donnerstagabend in der ORF-Konfrontation bei Claudia Reiterer begegnet sind. Distanziert. Entfremdet fast. So oft konnten sie einander nicht in die Augen schauen, dass Reiterer einschreiten und sie bitten musste, doch zueinander, nicht mit ihr zu sprechen.

Was ist geschehen? An häufigen Kontakt zueinander sind sie gewohnt, also wird es nicht daran gelegen haben, dass erst am Montag Puls4 ein Duell der beiden veranstaltet hat.

Einen Hinweis auf die mögliche Ursache lieferte die Debatte um die kalte Progression: Strolz warf Kern vor, nicht auf das E-Mail geantwortet zu haben, mit dem er dem Kanzler sein Konzept für deren Abschaffung übermittelt haben will. Kerns Erklärung: Strolz habe wohl die falsche Adresse eingetippt (ganz alter Schmäh). „Ich habe auch ein SMS geschickt“, so Strolz vorwurfsvoll, und keine Antwort erhalten. Hat Kern Strolz geghostet, also die soziale Technik zur Beziehungsbeendigung mittels Kontaktabbruch angewandt? Das wäre ungeschickt, wenn man Fernsehdiskussionen miteinander absolvieren muss.

Doch Reiterers Versuche, die beiden Politiker zum Miteinanderreden zu bringen, schienen langsam Früchte zu tragen: Das gegenseitige Vertrauen, nach dem sie vor und nach der Diskussion fragte, war zwar den Antworten nach nicht gestiegen. Aber bei den liebevollen Schlussvorwürfen, die Neos seien vor allem neoliberal und Kerns „Plan A“ stehe für „Ablöse durch Doskozil“ lachte man schon wieder gemeinsam. Soll noch einer sagen, Politik bringe die Leute nicht zusammen. (Sebastian Fellner, 21.9.2017)