Großer-St.-Bernhard-Tunnel bis 8. Oktober geschlossen

Vollsperre der Verbindung nach Italien

Bern – Eine der wichtigsten Straßenverbindungen über die Alpen, der Große-St.-Bernhard-Tunnel ist bis 8. Oktober gesperrt. Grund dafür ist ein Defekt im Lüftungssystem. Ein Trägerbalken des Lüftungssystems sei am Donnerstagvormittag kaputtgegangen, sagte Andrea Lehmann vom Straßeninformationsdienst viasuisse der Nachrichtenagentur sda. Bauarbeiter müssten nun den ganzen Lüftungskanal stabilisieren.

Das dauert. Der Tunnel bleibt in beiden Richtungen bis am 8. Oktober gesperrt. Auch eine PostAuto-Linie zwischen Sembrancher im Wallis und Aosta in Italien ist von der Vollsperrung betroffen. Deren Betrieb ist bis auf weiteres eingestellt. Reisenden wird empfohlen, die Passstraße zu nehmen, die bis auf 2.469 Meter Seehöhe führt. "Das ist möglich, solange die Route schneefrei bleibt", sagte Lehmann. Für Lastwagen wird Richtung Italien der Simplon als Alternative empfohlen.

Der Große St. Bernhard wird wie die San-Bernardino-Strecke in Graubünden oft als Umfahrung des bekannten Nadelöhrs Gotthard benutzt. Wegen Instandhaltungsarbeiten wird der Gotthardtunnel im Herbst regelmäßig gesperrt, auch bis 4. Oktober. Die Nachtarbeiten laufen jeweils von Montag bis Freitag, zwischen 21.00 Uhr abends und 5.00 Uhr morgens. Der Tunnel ist zu diesen Zeiten in beiden Richtungen gesperrt. Der Personenverkehr wird über die Gotthardpassstrasse umgeleitet. Die schweren Güterfahrzeuge werden ab 20.30 Uhr angehalten. (APA, sda, 21.9.2017)