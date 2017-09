TV- und Radiotipps für Freitag, 22. September

Transparent, Deutschland wählt – Europa fiebert mit, Das weiße Kaninchen, Nationalraten, Ungelöst – mysteriöse Kriminalfälle

9.00 TRANSGENDER-QUEEN

Transparent (S 4) Jill Soloways wunderbarer Familienclan, der von enervierend bis bittersüß alle Emotionen im Repertoire hat, macht sich auf eine Reise, um sich der Vergangenheit zu stellen. Die Pfeffermans rund um die transsexuelle Maura (Jeffrey Tambor) sind das Beste, was Amazon zu bieten hat. Mehrfach preisgekrönt; und das zu Recht. Amazon Prime Video

18.00 TALK

Bildungsnotstand auf einen Blick – und nach der Wahl? Bei Martin Wassermair diskutieren Fritz Enzenhofer (Präsident OÖ. Landesschulrat) und Barbara Herzog-Punzenberger (Abteilung für Bildungsforschung, JKU) über Bildungspolitik. Bis 18.50, Dorf TV

19.40 REPORTAGE

Re: Deutschland wählt – Europa fiebert mit Viele Europäer blicken gespannt auf die deutsche Bundestagswahl am Sonntag. Ob Sparpolitik, Flüchtlinge, oder Sozialabbau – deutsche Politik betrifft viele. In Griechenland, Italien und Frankreich sprechen Leute über ihre Erwartungen. Bis 20.15, Arte

20.15 DRAMA

Das weiße Kaninchen (D 2016, Florian Schwarz) Online legt die 13-jährige Sara (Lena Urzendowsky) ihre Schüchternheit ab und landet in den Fängen eines vermeintlichen Verehrers, der erotische Videos von ihr erpressen will. Lehrer Simon Keller (Devid Striesow) soll sie aus dieser Lage befreien, er agiert nicht ganz uneigennützig. Bis 21.45, Arte

20.15 DIE DINOS KEHREN ZURÜCK

Jurrasic World (USA/J/CHN 2015, Colin Trevorrow) 14 Jahre nach Jurassic Park 3 feiern die Dinos Wiederauferstehung. Schauplatz ist die Insel Nublar, wo im Freizeitpark ein im Labor gezüchteter Super-Dino sein Unwesen treibt. Mit Bryce Dallas Howard als Parkmanagerin und Chris Pratt als Dino-Bändiger. Grrrr! Bis 22.35, Puls 4

20.15 WAHLKAMPF

Wahl 17: Nationalraten – Die politische Quiz-Talk-Show Hanno Settele betätigt sich als Quizmaster und Lisa Gadenstätter als politische Interviewerin: Zu Gast ist Ulrike Lunacek, Spitzenkandidatin der Grünen. Bis 21.20, ORF 1

21.15 DOKUMENTATION

Österreichische Hotel-Legenden: Traditionshäuser in Familienhand (2/6) Im traditionsreichen Tiroler Hotel Herrnhaus in Brixlegg am Eingang zum Alpbachtal paart sich Geschichte mit Kulinarik. Bis 22.15, Servus TV

21.20 UNGELÖST

Thema Spezial: Ungelöst – mysteriöse Kriminalfälle Der True-Crime-Trend macht auch vor dem ORF nicht halt und Thema begibt sich in vier Ausgaben auf die Spuren mysteriöser Kriminalfälle. Es geht um: 1) Kopfschuss mitten in Linz – der Tod eines Sportjournalisten. 2) Der Fall Tibor Foco – Schuld oder Unschuld? Bis 22.00, ORF 2

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Geheimbünde – Die Masken der Verschwörer (3/3) Sie tauchen auf wie das Amen im Gebet: Verschwörungstheorien nach Großereignissen. So wurde bereits kurz nach den verheerenden Terroranschlägen des 11. September gemunkelt, die USA selbst seien für die Anschläge verantwortlich; die Mondlandung gilt manchen auch heute noch als Fake, als im Studio aufgenommene Inszenierung, und die ganz offenkundig gefälschten "Protokolle der Weisen von Zion" dienen immer noch als Vorwand für Antisemitismus. Bis 23.20, ORF_2

1.25 APARTHEID

Schande (Disgrace, AUS/Südafrika 2008, Steve Jacobs) Nach dem gleichnamigen Roman von Nobelpreisträger J. M. Coetzee. John Malkovich verführt als Literaturprofessor eine Studentin und gerät in ein unheilvolles Schlamassel. Ein filmischer Schwenk durch Südafrika und seine bitteren Seiten. Bis 3.20, ARD