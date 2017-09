Kein Beatle für den Gaumen: Yoko Ono verbietet "John Lemon"-Limonade

Die Künstlerin und Witwe von John Lennon ging wegen Urheberrechtsverletzungen gegen eine polnische Getränkefirma vor

London/Warschau – Yoko Ono, Witwe des Beatles-Sängers John Lennon, hat einer polnischen Getränkefirma rechtliche Schritte angedroht, wenn diese einen neuen Drink nicht umbenennt: "John Lemon" verletze die Handelsmarke ihres verstorbenen Ehemannes. Die Firma kam den Forderungen nach, das Getränk soll nun "On Lemon" heißen.

Nachdem die Anwälte des Unternehmens jegliche Urheberrechtsverletzungen bestritten hatten, verwies die Gegenseite auf verschiedene Werbekampagnen. Diese zeigen den Sänger selbst, seinen Songtitel "Let it be" und sein Markenzeichen: die runde Sonnenbrille.

Start-Up vs. Millionärin

"Wir sind ein Start-up – mit jemandem, der so viele Millionen wert ist, können wir es nicht aufnehmen", begründet Karol Chamera als Gründerin der Getränkefirma die Entscheidung gegenüber dem "East London Advertiser". (APA, Reuters, 21.9.2017)