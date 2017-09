"Tragische Sitzung" erhöht die Sorge der Europäer vor Aus für Iran-Atomdeal

Ende des Abkommens mit Teheran könnte auch Verhandlungen mit Nordkorea unmöglich machen

"Es war eine tragische Sitzung", sagt Sigmar Gabriel, als er am Donnerstag in der deutschen UN-Mission in New York mit Journalisten spricht. Als tragisch habe er sie empfunden, weil man ja gerade versuche, Nordkorea zu einem Dialog nach dem Beispiel der Nuklearverhandlungen mit dem Iran zu bewegen.

Alle, auch die Amerikaner, seien der Meinung, dass sich wirtschaftlicher Druck mit Gesprächsangeboten paaren müsse, um Pjöngjang an der atomaren Aufrüstung zu hindern. Wenn dann gleichzeitig eine Sitzung stattfinde, in der das einzige existierende Abkommen, das dabei als Vorbild dienen könne, kaputtgemacht werde, sei dies nicht hilfreich. Es sei kontraproduktiv, sagt Gabriel über eine Runde, bei der sich am Abend zuvor die Außenminister der USA, Chinas, Russlands, Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands mit ihrem iranischen Amtskollegen trafen. "Was soll Nordkorea dann noch motivieren, in Verhandlungen einzutreten über einen Vertrag, der Sicherheit garantiert, wenn es im Gegenzug auf Nuklearwaffen verzichtet?"

So wie 2003

Später wird der deutsche Außenminister eine Rede vor der Uno-Vollversammlung halten, in der er ankündigt, die Soforthilfe für das zerstörte Mosul deutlich aufzustocken. 250 Millionen Euro wird Deutschland in die vom "Islamischen Staat" zurückeroberte irakische Stadt fließen lassen, damit deren geflohene Bewohner zurückkehren können.

Es ist eine kaum beachtete Fußnote im Hauptquartier der Vereinten Nationen, die Causa Iran das alles dominierende Thema. Im Vordergrund stehen die Differenzen zwischen Europäern und Amerikanern, die in gewisser Weise an die Kontroverse vor der Irak-Invasion des Jahres 2003 denken lassen. Während US-Präsident Donald Trump deutlich macht, dass er die Vereinbarung auszuhebeln gedenkt, falls nicht nachgebessert wird, warnen die Europäer vor einem Präzedenzfall, der den Diplomaten bei eventuellen Atomgesprächen mit Nordkorea das Handwerk unendlich erschweren würde.

Eine Schlägerei vermieden

Immerhin habe man nicht mit Schuhen aufeinander geworfen, schildert Trumps Außenminister Rex Tillerson, der erstmals mit seinem iranischen Widerpart Mohammad Javad Zarif an einem Tisch saß, die Atmosphäre. Der Ton sei sachlich gewesen, man habe sich nicht angebrüllt. Rein technisch, bestätigt Tillerson, halte sich Teheran an die Auflagen. Was es allerdings nicht erfülle, seien die Erwartungen, die Amerika mit dem Deal verbunden habe: Der Iran destabilisiere den Nahen Osten, indem er beispielsweise Terrorgruppen unterstütze.

Trump, so Tillerson im Sender Fox News, wolle den Vertrag neu verhandeln. Von dieser Notwendigkeit, fügt er an, wolle man die europäischen Verbündeten ebenso wie Chinesen und Russen überzeugen. Der US-Präsident muss dem Kongress alle 90 Tage bestätigen, dass der Iran den Deal einhält, das nächste Mal bis zum 15. Oktober. Tut er es nicht, kann das Parlament beschließen, die mit der Einigung aufgehobenen Sanktionen erneut zu verhängen. Falls dies geschehe, skizziert Gabriel die Lage, werde die Abmachung wertlos, auch wenn die Partner Amerikas an ihr festhalten wollten.

Iran: Keine Änderungen möglich

Paris wiederum lässt noch am ehesten den Versuch eines Zugehens auf Washington erkennen. Nach den Worten des französischen Präsidenten Emmanuel Macron handle es sich um eine gute Übereinkunft, die aber durch "zwei oder drei Säulen" verstärkt werden müsse. Konkret forderte Macron, Einschränkungen für die Entwicklung ballistischer Raketen einzubauen. Zudem müssten die bis 2025 geltenden Begrenzungen für die iranische Urananreicherung verlängert werden.

Die Iraner hätten klargemacht, betont wiederum Gabriel vor der Presse, dass sie auch in Zukunft nicht vorhätten, Atomwaffen zu besitzen. Man gebe den Amerikanern zwar recht in ihrer Kritik an der Politik Teherans, etwa an der Einmischung im Jemen oder der Unterstützung der Hisbollah im Libanon. Allerdings habe der Verhandlungsprozess nie das Ziel gehabt, diese Konflikte zu lösen. "Und die Welt wird ja nicht besser dadurch, dass man dieses Abkommen zerstört." (Frank Herrmann, 21.9.2017)