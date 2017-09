Filmpremiere: "Happy End"

Gewinnen Sie Kinokarten für den neuen Film von Oscar-Preisträger Michael Haneke ("Amour", "Das weiße Band", "Die Klavierspielerin" u.a.) mit Isabelle Huppert und Jean-Louis Trintignant in den Hauptrollen

"Rundherum die Welt und wir mittendrin, blind." Die Momentaufnahme einer bürgerlichen europäischen Familie.

Pressestimmen

"In vollendeter französischer Raffinesse beweist Isabelle Huppert in HAPPY END wieder, dass sie mit den Mundwinkeln beherrscht, wozu andere einen Mittelfinger brauchen." (Die Zeit)

"Michael Haneke reißt in seinem grimmig-düsteren satirischen Drama schonungslos die Fassade einer großbürgerlichen französischen Familiendynastie ein und schärft dabei einmal mehr den Blick auf gesamtgesellschaftliche Defizite." (filmstarts.de)

"HAPPY END ist ein ganz freier Film geworden, der mit seinen wechselnden Schauplätzen, seiner Vielzahl an Personen und der sich entwickelnden Komplizenschaft zwischen dem Mädchen Ève (Fantine Harduin) und seinem Großvater (Jean-Louis Trintignant) schlicht gekonntes Erzählkino mit philosophischer Grundierung ist. Ein zuweilen ebenso komisches wie unerbittliches Feelgoodmovie." (Falter)

"Familiengeheimnisse, moralische Verwerfungen, Grausamkeit, Feigheit, Obsession: Für jeden Haneke-Fan was dabei – und mit unterschwelliger und bitterböser Sozialkritik wird nicht gespart. (Skip)

"Dass es Michael Haneke gelingt, groteske und tragische Momente so perfekt zu balancieren, dass die resultierende Überraschung für das Kinopublikum mal in Mitleid oder Schrecken kippt und dann aber wieder in ungläubiges Lachen, das ist neu beim als humorlos verschrienen Großmeister des moralischen Kinos. Und dann bleiben am Ende auch wieder ein paar Sequenzen gesondert in Erinnerung, allen voran das Gespräch zwischen Großvater und Enkelin, das so unmittelbar die Brücke zu ‚Amour‘ schlägt und im Arbeitszimmer über den großen Schreibtisch hinweg gefilmt ist, als ob da eine ganze weite Landschaft zwischen den beiden Menschen läge. Michael Haneke hat wieder etwas Neues geschaffen, und es hinterlässt wieder einen bleibenden Eindruck!" (Sennhausers Filmblog)

"It is not a new direction for this film-maker, admittedly, but an existing direction pursued with the same dazzling inspiration as ever. It is also as gripping as a satanically inspired soap opera, a dynasty of lost souls." (The Guardian)

"As an austere and darkly comic family drama, and a scathing commentary about the kind of world our children are living in, HAPPY END is stunning cinema." (The Playlist)

