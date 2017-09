Jedes Schriftl a Giftl: Wie Kern zur Prinzessin wurde

Die an Tal Silberstein adressierte Mail, in der das "Glaskinn" von Christian Kern angesprochen wurde, ist nicht die einzige seltsame Enthüllung

Wien – Als Wahlkampf wird laut Internet-Lexikon Wikipedia im engeren Sinn das direkte Werben von Parteien um Stimmen vor einer Wahl bezeichnet. Abseits der inhaltlichen Auseinandersetzung wird der aktuelle Wahlkampf unter dem Motto "Jedes Schriftl ein Giftl" vor allem über die Veröffentlichung interner Papiere geführt, die den politischen Mitbewerber in Misskredit bringen sollen.

Zuletzt traf es die SPÖ. Tal Silberstein gilt international als Experte für Negativ-Kampagnen. Der Wahlkampfberater hatte für die SPÖ in den vergangenen Monaten Fokus-Gruppen betreut, Umfragen erstellt und daraus Strategien bis hin zu Wahlkampfslogans ("Holen Sie sich, was Ihnen zusteht") mitentwickelt, ehe er Mitte August in Israel im Zusammenhang mit Korruptions- und Geldwäschevorwürfen gegen einen seiner Geschäftspartner festgenommen und von der SPÖ deshalb gefeuert wurde. Anfang September tauchten im Nachrichtenmagazin "profil" sowie in der "Kronen Zeitung" schließlich zahlreiche Mails Silbersteins mit pikanten SPÖ-Interna auf. Von Aufträgen für Negativ-Videos gegen ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz oder internen Stärke-Schwächen-Analysen von verschiedenen SPÖ-Politikern ist darin die Rede.

Mangelnde Erfahrung

Am Donnerstag veröffentlichte die Tageszeitung "Österreich" etwa eines der Mails an Silberstein, das von einem ehemaligen SPÖ-Mitarbeiter verfasst worden sein soll und in dem Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern als politisch unerfahren, sprunghaft, eitel und "Prinzessin" mit "Glaskinn" beschrieben wird. Die SPÖ distanzierte sich von Silberstein und betonte, dass Negativ-Videos gegen Kurz nicht direkt von der Partei beauftragt und auch nur für interne Zwecke hergestellt wurden. Und die SPÖ übte mit dem Hinweis, dass es sich um gehackte und missbräuchlich verwendete Daten handle, generell heftige Kritik an der Veröffentlichung der Silberstein-Papiere.

Die Mails könnten von einer ehemaligen Mitarbeiterin des Ex-SPÖ-Beraters weitergegeben worden sein, wird in SPÖ-Kreisen vermutet. Sie hatte für Silberstein Übersetzungsarbeiten getätigt und soll auch über gute Kontakte zu ÖVP und NEOS verfügen, heißt es SPÖ-intern. Die ÖVP hatte der SPÖ im Zuge der Veröffentlichung wiederholt "Dirty Campaigning" gegen Kurz vorgeworfen. Heftige Kritik an den Silberstein-Aktivitäten in der SPÖ gab aus auch aus den Reihen der Freiheitlichen. (APA, 21.9.2017)