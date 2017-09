"Floating Venice": Dubai baut Venedig nach

In Dubai entsteht das erste schwimmende Fünf-Sterne-Hotel der Welt. Als Vorbild dient die Lagunenstadt Venedig

Mit Dubai verbindet man gemeinhin Superlative: In der Wüstenmetropole stehen aktuell das höchste Gebäude und der größte Indoor-Themenpark der Welt. Bald soll sich noch ein Megaprojekt hinzugesellen: Der erste Hotelkomplex, der vollständig auf Wasser gebaut ist. Stimmiger Name für das Vorhaben: "Floating Venice".

Esoll den Gästen das Gefühl vermitteln, in der italienischen Lagunenstadt zu sein. Das Resort wird sowohl über als auch unter dem Wasser gebaut sein, also Zimmer und Aufenthaltsräume mit Unterwasser-Meerblick bieten. Das Resort wird auf einer schwimmenden Plattform untergebracht und wird Teil der bestehenden, künstlichen Inselgruppe "The World" sein.

Inseln und andere Projekte

Für das Projekt "Floating Venice" werden rund 570 Millionen Euro investiert; die Eröffnung ist für 2020 vorgesehen. Gestaltet wird das neue Resort von der in Dubai ansässigen Firma Kleindienst, welche mit dem "Floating Seahorse" bereits ein schwimmendes Yacht-Hotel projektiert hat und auch das Inselprojekt "Heart of Europe" verantwortet, welches in den kommenden 18 Monaten eröffnet werden soll. Letzteres wird sechs Inseln umfassen, welche je einem europäischen Land gewidmet sind – eines davon der Schweiz, die anderen für Deutschland, Monaco, Schweden und Russland (St. Petersburg).

Das "Floating Venice" Resort wird über 414 Zimmer und Suiten verfügen. Und insgesamt 37.000 Quadratmeter einnehmen; es liegt ganze vier Kilometer von der Küste Dubais entfernt. Laut Kleindienst wurden 21.600 Personen über ein Hotelprojekt befragt. Die meisten davon sollen sich für Unterkünfte "im Ozean" ausgesprochen haben, weshalb nun diese verschiedenen Projekte entstehen, die dem Wort "Meerblick" eine völlig neue Bedeutung geben werden. (red, 25.9.2017)