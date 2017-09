Altachs Tekpetey rassistisch beleidigt und ausgeschlossen

Ghanaischer Stürmer ließ sich in Gurten zu einer Geste gegen das Publikum hinreißen

Gurten – Bundesligist Altach musste am Mittwochabend in der zweiten Cup-Runde beim Regionalligisten Gurten hart kämpfen und setzte sich erst in der Verlängerung mit 4:3 (2:2, 1:1) durch.

Doch der sportliche Gehalt der Partie wird durch einen Rassismusskandal verdrängt. Altachs Schalke-Leihgabe Bernard Tekpetey war von Anhängern der Innviertler mit Affenlauten bedacht worden, als der Flügelstürmer aus Ghana in der 104. Minute mit einem Freistoß das vierte Tor für die Vorarlberger erzielt hatte.

Daraufhin ließ sich der 20-Jährige, der sich bei seinem Startelfdebüt bereits davor übelsten Beschimpfungen ausgesetzt sah, zur Geste des Halsabschneidens hinreißen. Da dies vom Schiedsrichterassistenten bemerkt wurde, schloss Referee Eisner den konsternierten Tekpetey aus. Tekpetey bestritt später diese Interpretation seiner Geste.

uniqa öfb cup Die Szene aus dem Spiel in Gurten (ab 2:40 Stunden)

Altachs Sportchef Georg Zellhofer gab sich im Gespräch mit Laola1.at erzürnt über die Vorfälle. "Ich schätze das Publikum dort normalerweise. Aber dass ein Spieler auf so eine Art und Weise beschimpft wird, ist unglaublich. Angefangen von Bimbo, Neger bis hin zu schwarzes Arschloch", wird der 57-Jährige zitiert.

Sein Fall wird bereits am Donnerstag vom Senat 1 der Bundeslig behandelt, Zellhofer kündigt einen Einspruch an: "Für mich ist das noch nicht entschieden. Das lasse ich nicht so stehen. Ganz sicher nicht. Für mich ist die Geste nicht klar. Wir werden Protest einlegen." (red, 21.9.2017)