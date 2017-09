Altachs Tekpetey rassistisch beleidigt und ausgeschlossen

Ghanaischer Stürmer lässt sich in Gurten zu einer Geste gegen das Publikum hinreißen

Gurten – Bundesligist Altach musste am Mittwochabend in der zweiten Cup-Runde beim Regionalligisten Gurten hart kämpfen und setzte sich erst in die Verlängerung mit 4:3 (2:2, 1:1) durch.

Doch der sportliche Gehalt der Partie wird durch einen Rassismus-Skandal verdrängt. Altachs Schalke-Leihgabe Bernard Tekpetey war von Anhängern der Innviertler mit Affenlauten bedacht worden, als der Flügelstürmer aus Ghana in der 104. Minute mit einem Freistoß das vierte Tor für die Vorarlberger erzielt hatte.

Daraufhin ließ sich der 20-Jährige, der sich bei seinem Startelfdebüt bereits davor Beschimpungen ausgesetzt sah, zur Geste des Halsabschneidens hinreißen. Da dies vom Schiedsrichterassistent bemerkt wurde, schloss Referee Eisner den konsternierten Tekpetey aus. (red – 21.9. 2017)