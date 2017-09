Christoph Waltz ist heuer Viennale-Stargast

Zweifacher Oscar-Preisträger wird mit eigenem Tribute geehrt

Wien/Hollywood – Der zweifache Oscar-Preisträger Christoph Waltz ist der Stargast der 55. Viennale: Dem 60-jährigen wird ein eigenes Tribute gewidmet. Am 24. Oktober gibt es im Gartenbaukino eine Gala inklusive Bühnengespräch mit dem gebürtigen Wiener, wie die Viennale am Donnerstag ankündigte.

"Christoph Waltz zur Viennale zu holen, war seit mehreren Jahren ein Herzensprojekt von Hans Hurch. Dass es in diesem Jahr klappt, freut uns ganz besonders", so Franz Schwartz, der nach dem überraschenden Tod von Langzeitdirektor Hurch heuer interimistisch die Viennale führt, in einer Aussendung.

Dazu hat man gemeinsam mit Waltz eine Auswahl seiner Filme für das Tribute zusammengestellt, das Werke wie den Tarantino-Klassiker "Inglourious Basterds", "Django Unchained" oder frühe deutschsprachige Arbeiten wie "Du bist nicht allein – Die Roy Black Story" umfasst.

Die Viennale dauert heuer von 19. Oktober bis 2. November. Das detaillierte Programm, das heuer wieder rund 200 Filme umfassen soll, wird am 10. Oktober präsentiert. Der Vorverkauf startet dann am 14. Oktober um 10 Uhr. (APA, 21.9.2017)