Irakische Armee startet Offensive auf IS-Hochburg Hawija

Eine von zwei letzten verbliebenen Hochburgen der Jihadisten

Bagdad – Die irakische Armee hat am Donnerstag mit einer Offensive auf die zweite der beiden noch verbliebenen Hochburgen der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) begonnen. Der Angriff auf die nördliche Stadt Hawija sei im Morgengrauen erfolgt, erklärte Iraks Regierungschef Haider al-Abadi. Er zeigte sich überzeugt von einem Sieg über die Jihadisten.

Hawija liegt rund 300 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bagdad und wird überwiegend von sunnitischen Arabern bewohnt. Die Stadt befindet sich in der Nähe der mehrheitlich kurdischen Stadt Kirkuk und ist geprägt von den Spannungen zwischen Arabern und Kurden im Nordirak. Die kurdischen Bestrebungen über eine Unabhängigkeit der Region werden in Hawija entschieden abgelehnt.

Fortschritte

Die Vorbereitungen für die Offensive auf Hawija wurden von dem für Montag geplanten Referendum der Kurden über eine Unabhängigkeit überschattet.

Die irakische Armee hatte zuletzt große Fortschritte bei der Vertreibung des IS aus besetzten Gebieten gemacht. Neben der Offensive auf Hawija laufen derzeit noch Einsätze gegen den IS in Ortschaften im Nordwesten des Landes. (APA, 21.9.2017)