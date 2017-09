LTE: Apple gesteht schwere Probleme mit neuer Apple Watch zu

Erste Tester fällen zum Teil vernichtendes Urteil – Laufende Verbindungsabbrüche, unzuverlässiges Siri

Apple hat kurz vor der Markteinführung seiner ersten Uhr mit LTE-Anschluss Probleme bei der Mobilfunk-Anbindung eingeräumt. Die Funktionsstörung könne in einigen Fällen auftreten, wenn sich die Apple Watch unaufgefordert mit WLAN-Netzen ohne Internet-Zugang dahinter verbinde, erklärte Apple am Mittwoch. Es werde nach einer Lösung gesucht, die dann mittels Software-Update nachgereicht werden soll. Einen konkreten Zeitraum nennt man dabei aber nicht.

Kritik

Zuvor waren Journalisten des "Wall Street Journal" und des Technologieblogs "The Verge" bei Tests Verbindungsprobleme im LTE-Betrieb aufgefallen. Vor der breiten Auslieferung der Geräte am Freitag bleibt unklar, wie weit verbreitet die Schwierigkeiten sind. Ebenso unbekannt ist bisher, ob auch die in Europa und China verkauften Versionen der LTE-Uhr betroffen sind. Diesmal gibt es drei verschiedene Modelle der Watch für die einzelnen Weltregionen wegen der unterschiedlichen LTE-Bänder.

Die LTE-Verbindung soll die Uhr unabhängiger vom iPhone machen und zum Beispiel beim Training oder Ausflügen zum Einsatz kommen. In Deutschland kann sie zum Start nur im Netz der Deutschen Telekom genutzt werden.

Vernichtendes Urteil

Die ersten Tester zeigten sich aber auch jenseits der LTE-Problematik nur wenig angetan von der neuen Apple Watch: So fällt etwa The Verge ein für Apple-Verhältnisse geradezu vernichtendes Urteil und vergibt lediglich 5 von 10 erreichbaren Punkten für die Smartwatch.

So habe sich in den Tests auch die Siri-Anbindung als extrem unzuverlässig erwiesen, das versprochene Apple-Music-Streaming funktioniere noch gar nicht. Und die beschriebenen Netzwerkprobleme würden nicht bloß in dem von Apple genannten Szenario auftreten, sondern auch wenn gar kein offenes WLAN in der Nähe ist. Gerade angesichts dessen, dass die LTE-Version mit einer monatlichen Gebühr verbunden ist, müsse man derzeit von einem Kauf abraten, so das Verdikt. (APA/red, 21.9.2017)