Google kauft Teile von HTC für 1,1 Milliarden Dollar

Übernimmt zahlreiche Entwickler, Marke HTC bleibt bestehen

Was im Vorfeld bereits durchgesickert war, ist nun offiziell: Google übernimmt dem Smartphone-Hersteller HTC – oder zumindest Teile davon. Für 1,1 Milliarden US-Dollar (930 Milllionen Euro) sollen Entwickler sowie nicht-exklusive Nutzungsrechte für das geistige Eigentum von HTC zu dem Android-Hersteller wandern, heißt es in einer Aussendung.

Motivation

"Mit diesem Schritt verstärken wir unsere Bestrebungen als Smartphone-Hersteller und auch allgemein die Investitionen in unser aufstrebendes Hardwaregeschäft" umschreibt Google die eigene Motivation für den Deal. Mit vielen der nun zu Google wandernden Entwickler habe man schon rund um aktuelle Pixel-Smartphones kooperiert, durch die Übernahme bekommt Google also vor allem mehr Know-How in diesem Bereich.

Hintergrund

HTC hatte in den letzten Jahren mit immer stärker sinkenden Absatzzahlen zu kämpfen. War man in den Frühjahren einer der wichtigsten Partner von Google – HTC hat etwa mit dem Dream / T-Mobile G1 sogar das erste Android-Smartphone aller Zeiten hergestellt – wurde der taiwanesische Hersteller in den letzten Jahren vor allem von Samsung aber auch chinesischen Konkurrenten zunehmend in den Hintergrund gedrängt.

HTC bliebt erhalten

Der jetzige Deal bedeutet allerdings auch, dass die Marke HTC erhalten bleibt. Das verbliebene Unternehmen kann also auch weiterhin Smartphones unter diesem Namen herstellen, man arbeite auch bereits am Nachfolger des aktuellen Flagschiffs, des HTC U11, heißt es. Wie viel internes Know-How nach dem Google-Deal für dessen Entwicklung noch übrig bleibt, ist allerdings eine ungeklärte Frage. Für die Entwicklung der Virtual-Reality-Brille HTC Vive soll die aktuelle Vereinbarung keinerlei Auswirkung haben.

Überraschend an dem Deal ist aber auch, was er nicht beinhaltet. So ist etwa keinerlei Rede von einer Übernahme der HTC-Fertigung, die ursprünglich von vielen als primäres Interesse von Google angesehen wurde.

(Andreas Proschofsky, 21.9.2017)