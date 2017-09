Vienna Design Week: Neun Insider über das Festival

foto: philipp podesser

Eberhard Schrempf

ist Geschäftsführer der Creative Industries Styria (CIS), die unter anderem den Grazer Designmonat veranstaltet.

"Ich halte es im Prinzip für eine Pflicht, dass eine Stadt wie Wien eine Design Week hat – vor allem vor dem Hintergrund, die kulturelle Identität eines Landes weiterzuentwickeln, in dem sich seit dem Jugendstil in Sachen Design nichts wirklich Weltbewegendes mehr getan hat, von ein paar Ausnahmen abgesehen. Persönlich gefallen mir in Wien die Passionswege jedes Jahr ganz besonders, eine großartige Idee.

Ein Kritikpunkt, der auch andere Design Weeks in der ganzen Welt betrifft, ist die ungeheure Komprimiertheit des Programms, das in der kurzen Zeit einfach nicht bewältigbar ist. Aber das gilt sogar für unseren Designmonat in Graz. Selbst dieser ist manchen zu dicht. Wenn ich an der Design Week in Wien etwas ändern könnte, dann wäre dies weniger Design für Designer und mehr Business für Designer – im Sinn von Vermittlung und Umschlagplatz für Unternehmen, Designer und Publikum. Ich denke, für eine Design Week macht es keinen Sinn, wenn man in der eigenen Suppe vor sich hinköchelt."