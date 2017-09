Dovedan traf bei 2:2 von Heidenheim gegen Darmstadt

Prietl und Kerschbaumer mit Bielefeld siegreich

Heidenheim – Nikola Dovedan hat am Mittwochabend in der zweiten deutschen Fußballliga einen Torerfolg bejubeln dürfen. Der ÖFB-Legionär brachte Heidenheim beim 2:2-Remis in der Heimpartie der siebenten Runde gegen den SV Darmstadt in der 32. Minute in Führung. In der Tabelle liegen die Gastgeber zwischenzeitlich an der 15. Stelle.

Greuther Fürth hat nach dem ersten Saisonsieg unter Trainer Damir Buric gleich wieder einen Rückschlag erlitten. Die Franken unterlagen bei Eintracht Braunschweig mit 0:3 und stecken mit nur vier Punkten aus sieben Partien als Tabellenvorletzter weiter im Keller fest. Der Österreicher Lukas Gugganig stand bei den Fürthern nicht im Kader.

Arminia Bielefeld feierte einen 2:0 Auswärtssieg gegen Dynamo Dresden. Beim siegreichen Team spielte Manuel Prietl durch. Konstantin Kerschbaumer wurde in der 74. Minute eingewechselt. Bei den Dresdnern kam Patrick Möschl in Minute 62 für Sascha Horvath. Fortuna Düsseldorf übernahm nach einem 1:0 gegen Regensburg die Tabellenspitze. (APA, 20.9.2017)