Boxlegende Jake LaMotta gestorben

Ex-Weltmeister, berühmt für seine Nehmerqualitäten, wurde 95 Jahre alt

New York – Boxlegende Jake LaMotta ist am Dienstag im Alter von 95 Jahren gestorben. Das teilte seine Tochter Christi am Mittwoch auf Facebook mit. Er sei in einem Pflegeheim in Miami den Folgen einer Lungenentzündung erlegen, sagte seine Frau Denise Baker dem Fernsehsender ABC. Der als Giacobbe LaMotta geborene Italo-Amerikaner war von 1949 bis 1951 Weltmeister im Mittelgewicht.

LaMotta galt als einer der Boxer mit den größten Nehmerqualitäten in der Geschichte seines Sports. 1949 kürte er sich mit einem Sieg gegen den favorisierten Franzosen Marcel Cerdan zum Weltmeister im Mittelgewicht. Mit einer Karrierestatistik von 83 Siegen in 106 Kämpfen wurde er 1990 in die Boxing Hall of Fame aufgenommen.

Berühmtheit erlangte LaMotta auch durch die Hollywood-Verfilmung seines Lebens unter dem Titel "Raging Bull" ("Wie ein wilder Stier") im Jahr 1980 mit Robert De Niro in der Hauptrolle, der für seine Darstellung mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. LaMotta war siebenmal verheiratet und hatte sechs Kinder. (sid, 20.9.2017)